Spalletti | Tutti vorrebbero allenare la Juventus

Lapresse.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“La Juventus è un grande club con una grande storia. Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”. Lo ha detto Luciano Spalletti a margine della presentazione di una pubblicità che lo vede protagonista insieme all’ex capitano della Roma, Francesco Totti, a Milano. “Fino a questo momento non ho avuto contatti in Italia”, ha spiegato il tecnico toscano. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

spalletti tutti vorrebbero allenare la juventus

© Lapresse.it - Spalletti: "Tutti vorrebbero allenare la Juventus"

Altre letture consigliate

spalletti tutti vorrebbero allenareSpalletti si fa avanti: "Tutti vorrebbero allenare la Juventus" - Luciano Spalletti ha risposto così stamani ai rumors che lo indicano candidato favorito per sostituire l'esonerato Tudor. Da rainews.it

spalletti tutti vorrebbero allenareSpalletti non si nasconde: “Tutti vorrebbero allenare la Juventus” – calciomercato.it - Sull’interesse della ‘Vecchia Signora’ dopo l’esonero di Tudor: “ La Juve è un grande club e ha una grande storia. Secondo calciomercato.it

spalletti tutti vorrebbero allenareSpalletti: "Tutti vorrebbero allenare la Juventus" - Secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna ... Lo riporta stream24.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Tutti Vorrebbero Allenare