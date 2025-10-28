Spalletti | Tutti allenerebbero volentieri la Juventus Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore

Spalletti ha parlato a Sky Sport per la presentazione dello spot dell’Amaro Montenegro con Francesco Totti. L’ex allenatore del Napoli, in corsa per la Juventus, ha però rilasciato altre dichiarazioni che sono state riportate sui social dal giornalista Nicolò Schira: Luciano Spalletti: “Non ci sarà niente che potrà mettere in discussione l’amicizia con Totti. La Juventus è un grande club con una grande storia, un grande tutto: tutti l’allenerebbero volentieri. Potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore” Luciano #Spalletti: “Non ci sarà niente che potrà mettere in discussione l’amicizia con #Totti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

