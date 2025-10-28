Spalletti sull’ipotesi Juve dopo l’addio di Tudor: l’ex CT si dice disponibile, elogia il club ma esprime anche grande rispetto per il tecnico esonerato. Manca ancora l’intesa, ma le sue parole suonano sempre più come quelle del prossimo allenatore della Juventus. Luciano Spalletti, intervenuto a margine di un evento a Milano, è tornato a parlare del suo futuro e della situazione in casa bianconera dopo l’esonero di Igor Tudor. Pur confermando di non aver ancora avuto contatti diretti, l’ex CT ha ribadito la sua disponibilità a dialogare, lanciando messaggi chiari sulla sua voglia di rimettersi in gioco e sul prestigio del club torinese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti svela: «Finora nessun contatto con club italiani ma sono a disposizione. Juve? È un grande club, sarebbe la fortuna per qualunque allenatore» – VIDEO