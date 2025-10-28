Spalletti si ‘candida’ | Ho voglia di tornare ad allenare La Juve? Mi dispiace per Tudor chi arriverà al suo posto…

Inter News 24 L’ex ct della Nazionale e tecnico dell’Inter, Luciano Spalletti, risponde così sulla possibilità di un suo approdo alla Juventus. Ospite a Milano per presentare uno spot girato a Roma con l’ex capitano giallorosso Francesco Totti, l’allenatore Luciano Spalletti ha parlato del suo futuro e della situazione della Juventus. L’ex tecnico di club come Inter e Napoli ha descritto il ritrovarsi con Totti come un piacere, ricordando il “bellissimo pezzo di vita insieme” nonostante qualche divergenza passata. Sul suo desiderio di tornare in panchina, Spalletti ha confermato l’ambizione di “rimettere a posto” le cose dopo l’ultima esperienza, ma ha aggiunto di attendere con serenità la giusta opportunità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti si ‘candida’: «Ho voglia di tornare ad allenare. La Juve? Mi dispiace per Tudor, chi arriverà al suo posto…»

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Jan Ziolkowski, il nuovo che avanza. Il polacco ha impressionato tutti per la cattiveria e la determinazione con cui è entrato in campo contro l'Inter e si candida per partire dal 1' contro il Viktoria Plzen. Un'eventuale mancata titolarità questa sera non sarebbe un - facebook.com Vai su Facebook

“Ho lasciato Napoli perché De Laurentiis aveva preso il sopravvento”: la confessione di Luciano Spalletti - Luciano Spalletti torna a parlare dei motivi del suo addio al Napoli, dopo aver conquistato lo scudetto nel ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Acerbi: "Ho rifiutato la convocazione di Spalletti, non l'Italia. Vecchio? Chi se ne frega" - Francesco Acerbi si è raccontato a cuore aperto su Canale 5 nello studio di Verissimo condotto da Silvia Toffanin. Lo riporta sportmediaset.mediaset.it

Italia, Acerbi: "Ho detto no a Spalletti, non alla Nazionale". VIDEO - Nel corso della sua intervista su Sky Sport, Acerbi ha spiegato perché lo scorso giugno non ha risposto alla chiamata di Spalletti in Nazionale per le partite contro ... Secondo sport.sky.it