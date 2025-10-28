Spalletti ritroverebbe alla Juve suo figlio Federico assunto da Giuntoli lo scorso anno Gazzetta

Come noto, Luciano Spalletti è in pole position per sostituire Igor Tudor sulla panchina della Juventus. E in molti hanno interpretato il suo glissare sull’argomento questa mattina, come un’ulteriore conferma che l’affare potrebbe presto assumere dei tratti concreti. Qualora dovesse effettivamente arrivare la fumata bianca, il tecnico toscano ritroverebbe nel club bianconero un persona che conosce molto bene. Vale a dire suo figlio Federico, approdato in Piemonte lo scorso anno dopo aver lavorato tra le fila dell’Udinese. A soffermarsi sulla notizia è La Gazzetta dello Sport. Spalletti potrebbe ritrovare suo figlio Federico alla Juventus. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti ritroverebbe alla Juve suo figlio Federico assunto da Giuntoli lo scorso anno (Gazzetta)

