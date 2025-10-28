Spalletti Palladino e un nome a sorpresa | Juve chi arriva dopo Tudor?

La sconfitta contro la Lazio costa caro a Igor Tudor. La dirigenza bianconera, nella giornata di ieri, ha deciso di esonerare il tecnico. Nell'ultima puntata de La Tripletta ( guarda qui l'episodio completo ) abbiamo analizzato il suo possibile sostituto: da Spalletti a Mancini fino alla "scommessa" Palladino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti, Palladino e... un nome a sorpresa: Juve, chi arriva dopo Tudor?

