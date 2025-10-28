Spalletti non si nasconde | Tutti vorrebbero allenare la Juventus

Le dichiarazioni di Luciano Spalletti: ore decisive per un eventuale approdo del tecnico toscano alla Juventus Luciano Spalletti fa pace con Francesco Totti anche in uno spot pubblicitario, nelle ore caldissime per un suo approdo sulla panchina della Juventus. – calciomercato.it L’ex Commissario tecnico dell’Italia si è soffermato sui rumors sulla panchina bianconera per il dopo Tudor, a margine dell’evento di Amaro Montenegro a Milano: “Finora non ho avuto nessun contatto in Italia, però sono aperto a parlare con tutti perché devo rimarginare la ferita della Nazionale”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti non si nasconde: “Tutti vorrebbero allenare la Juventus”

Spalletti non si nasconde: “Tutti vorrebbero allenare la Juventus” – calciomercato.it - Sull’interesse della ‘Vecchia Signora’ dopo l’esonero di Tudor: “ La Juve è un grande club e ha una grande storia. Secondo calciomercato.it

Juventus, prosegue la trattativa con Spalletti: si discutono gli accordi contrattuali - La Juventus vorrebbe provare a chiudere con Spalletti per avere il nuovo allenatore già in panchina contro la Cremonese ... Si legge su it.blastingnews.com

Juve, Spalletti nome caldo per la panchina: trattativa concreta - La Juventus è di nuovo al centro delle cronache calcistiche: dopo l’esonero di Igor Tudor, la società bianconera è alla ricerca di un nuovo tecnico capace di risollevare una stagione complicata. Da msn.com