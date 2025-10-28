Spalletti | Mi dispiace per Tudor chi lo sostituirà alla Juve sarà fortunato
L’ex ct azzurro, accostato ai bianconeri, ha parlato a SkySport24: “Io sto bene, aspetto con serenità. Tudor uomo vero, serio e di sostanza” Luciano Spalletti, campione d’Italia con il Napoli ed ex ct della Nazionale, resta uno dei nomi più caldi per la panchina della Juventus dopo l’addio a Igor Tudor. Intervistato da SkySport24 a margine della presentazione di uno spot insieme a Francesco Totti, il tecnico toscano ha però voluto innanzitutto rivolgere un pensiero al collega croato. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it
