Spalletti | La panchina? Ho voglia di rientrare e rimettere le cose a posto Chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata e attrezzata

Dove eravamo rimasti, Spalletti? " Si sta benissimo accanto a Totti. C'è stata qualche scelta un po' azzardata ma abbiamo passato degli anni insieme meravigliosi e quindi quando Ramazzotti ci ha rimesso insieme sono stato felice e lui era molto rilassato”. Ritorno al futuro: dal trionfo di Napoli alla stagione nera in Nazionale, e ora? “La panchina? Sto bene, aspetto con serenità, ho l'ambizione di rimettere le cose a posto ” dopo il flop azzurro. Sarà Juve dopo l’esonero di Tudor? "Domanda difficile perché non ho avuto alcun contatto con squadre italiane ma ho voglia di rientrare. Certo, è un grande club con una grande storia e secondo me tutti la allenerebbero volentieri, potrebbe essere la fortuna di qualsiasi allenatore”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

