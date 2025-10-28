Spalletti | La panchina? Aspetto con serenità voglio rimettere le cose a posto Chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata

Sport.quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dove eravamo rimasti, Spalletti? " Si sta benissimo accanto a Totti. C'è stata qualche scelta un po' azzardata ma abbiamo passato degli anni insieme meravigliosi e quindi quando Ramazzotti ci ha rimesso insieme sono stato felice e lui era molto rilassato”. Ritorno al futuro: dal trionfo di Napoli alla stagione nera in Nazionale, e ora? “La panchina? Sto bene. Aspetto con serenità, ho l'ambizione di rimettere le cose a posto ”. Sarà Juve dopo l’esonero di Tudor? “Se devo parlare di Tudor non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, persona seria. Chi andrà a sostituirlo sarà una persona fortunata perché troverà una squadra allenata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

spalletti la panchina aspetto con serenit224 voglio rimettere le cose a posto chi andr224 alla juve trover224 una squadra allenata

© Sport.quotidiano.net - Spalletti: “La panchina? Aspetto con serenità, voglio rimettere le cose a posto. Chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata”

Altri contenuti sullo stesso argomento

spalletti panchina aspetto serenit224Spalletti: “La panchina? Aspetto con serenità. Chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata” - L’ex allenatore di Napoli e Nazionale Luciano Spalletti nel totonomi per succedere a Igor Tudor: “Non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, seria”. Si legge su msn.com

spalletti panchina aspetto serenit224Juventus, Spalletti prima scelta per la panchina bianconera - La Juventus cerca un nuovo allenatore e Luciano Spalletti sembra essere il primo nome nella lista di Damien Comolli. it.blastingnews.com scrive

Anche Spalletti in corsa per la panchina: l’ex CT può tornare subito - Si restringe infatti a tre nomi la corsa per la guida tecnica di una big del campionato. Segnala calciomercato.it

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Panchina Aspetto Serenit224