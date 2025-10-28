Spalletti | La panchina? Aspetto con serenità voglio rimettere le cose a posto Chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata e attrezzata

Dove eravamo rimasti, Spalletti? " Si sta benissimo accanto a Totti. C'è stata qualche scelta un po' azzardata ma abbiamo passato degli anni insieme meravigliosi e quindi quando Ramazzotti ci ha rimesso insieme sono stato felice e lui era molto rilassato”. Ritorno al futuro: dal trionfo di Napoli alla stagione nera in Nazionale, e ora? “La panchina? Sto bene. Aspetto con serenità, ho l'ambizione di rimettere le cose a posto ” dopo il flop azzurro. Sarà Juve dopo l’esonero di Tudor? “Se devo parlare di Tudor non posso che parlarne bene perché è una persona di cuore, persona seria. Chi andrà a sostituirlo sarà una persona fortunata perché troverà una squadra allenata". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

