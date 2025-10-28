Spalletti | La Juventus? Tudor uomo vero di valori Chi lo sostituirà troverà una squadra ordinata

Spalletti a Sky Sport che lo ha intervistato per la presentazione dello spot dell’ Amaro Montenegro con Francesco Totti. Come sta? «Sto bene, ho l’ambizione di riemettere a posto quello che mi è successo ultimamente, si aspetta quello che mi passa davanti». E la Juventus? «Pensavo che si parlasse dello spot Montenegro in questa intervista. S,e devo dire qualcosa della Juventus, lo dico volentieri in favore di Tudor. Per quel che l’ho conosciuto, mi è sembrata una persona seria, uomo vero, fatto di valori. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Spalletti: «La Juventus? Tudor uomo vero, di valori. Chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata»

Leggi anche questi approfondimenti

Spalletti alla Juventus: i nodi da sciogliere e il retroscena della telefonata di Comolli a giugno - facebook.com Vai su Facebook

?Direct contact between Luciano Spalletti and Damien Comolli is expected today after initial positive talks between lawyer Samuele Spalletti and Juventus. — @NicoSchira - X Vai su X

Spalletti: «La Juventus? Tudor uomo vero, di valori. Chi lo sostituirà, troverà una squadra ordinata» - Spalletti: «Tudor mi ha sempre dato l'impressione di essere persona di sostanza. Come scrive ilnapolista.it

Spalletti: "Tudor uomo di valori. Tornare in panchina? Ho l'ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo" - In occasione di un evento con Francesco Totti e Montenegro, Luciano Spalletti è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: E' un piacere ritrovarlo in un'occasione particolare al ... Scrive tuttojuve.com

Spalletti alla Juventus, Comolli incontra l'ex Ct e Buffon si schiera: "È l'uomo giusto" - Spalletti alla Juventus, ci siamo: incontro tra Comolli e l'ex Ct della Nazionale, si tratta sul rinnovo Champions. Scrive sport.virgilio.it