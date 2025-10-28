Spalletti Juventus quale potrebbe essere la formazione dei bianconeri sotto la guida dell’ex ct? Risponde Matri occhio al cambio di modulo

Spalletti Juventus, l’ex bomber promuove il 4-3-3: Kalulu e Cambiaso terzini, centrocampo di qualità e Vlahovic punta centrale. Il dado è tratto. Dopo l’esonero ufficiale di  Igor Tudor, arrivato lunedì a seguito della terza sconfitta consecutiva contro la Lazio, la  Juventus  è in attesa del suo nuovo condottiero.  Massimo Brambilla  guiderà la squadra ad interim contro l’Udinese, ma la dirigenza è al lavoro per chiudere con il candidato in pole position:  Luciano Spalletti. E mentre si tratta per limare gli ultimi dettagli, c’è già chi, come  Alessandro Matri, inizia a sognare la  Juve  che verrà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

