Spalletti Juventus quale potrebbe essere la formazione dei bianconeri sotto la guida dell’ex ct? Risponde Matri occhio al cambio di modulo
Spalletti Juventus, l’ex bomber promuove il 4-3-3: Kalulu e Cambiaso terzini, centrocampo di qualità e Vlahovic punta centrale. Il dado è tratto. Dopo l’esonero ufficiale di Igor Tudor, arrivato lunedì a seguito della terza sconfitta consecutiva contro la Lazio, la Juventus è in attesa del suo nuovo condottiero. Massimo Brambilla guiderà la squadra ad interim contro l’Udinese, ma la dirigenza è al lavoro per chiudere con il candidato in pole position: Luciano Spalletti. E mentre si tratta per limare gli ultimi dettagli, c’è già chi, come Alessandro Matri, inizia a sognare la Juve che verrà. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
