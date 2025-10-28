Spalletti Juventus è lui l’erede designato di Tudor | l’ex CT abbassa le pretese sul contratto ecco quando si può chiudere Ultime
Spalletti Juventus, è lui l’erede designato di Tudor: le ultimissime novità sul possibile nuovo mister bianconero. Il casting per la panchina della Juventus ha un solo, grande favorito. Dopo l’esonero di Igor Tudor, la dirigenza bianconera ha rotto gli indugi e, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, ha individuato in Luciano Spalletti l’uomo a cui affidare la ricostruzione. La trattativa è entrata nella fase decisiva: la società vuole chiudere in tempi brevissimi, entro le prossime 24 ore, per avere il nuovo tecnico al lavoro alla Continassa già da giovedì. La panchina per la sfida di domani contro l’Udinese sarà affidata al traghettatore Massimo Brambilla, ma si tratta di una soluzione tampone. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
