Spalletti Juve Sportitalia è fatta | sarà il nuovo allenatore dei bianconeri! Dal contratto a quando firmerà | tutto quello che c’è da sapere

Spalletti Juve, è fatta: sarà il nuovo allenatore dei bianconeri. Tutti gli aggiornamenti sul nuovo mister. La caccia è finita. Dopo 24 ore di casting frenetico, la Juventus ha scelto il suo nuovo allenatore. Luciano Spalletti sarà il successore di Igor Tudor, esonerato ieri dopo l’ottava partita consecutiva senza vittorie. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la trattativa ha avuto un’accelerata decisiva: l’accordo è stato raggiunto e la firma sul contratto è attesa già per la giornata di domani, mercoledì 29 ottobre. Una svolta immediata, come richiesto dalla dirigenza. La squadra, affidata ad interim a Massimo Brambilla per la sfida di questa sera contro l’Udinese, avrà dunque una nuova guida tecnica già da giovedì, in tempo per preparare la trasferta di campionato contro la Cremonese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

