Spalletti Juve Sky si viaggia spediti verso la fumata bianca! È l’ex ct della Nazionale il prescelto per prendere il posto di Tudor | le ultime

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti Juve, Sky Sport conferma: l’ex CT ha superato la concorrenza, si lavora agli ultimi dettagli per l’annuncio imminente. Il casting è finito, la scelta è fatta. Sarà  Luciano Spalletti  il nuovo allenatore della  Juventus. Dopo giorni di intense trattative e voci contrastanti, le ultime indiscrezioni, confermate da  Sky Sport, non lasciano più spazio a dubbi:  l’ex Commissario Tecnico dell’Italia è ormai il prescelto  dalla dirigenza bianconera per raccogliere l’eredità di  Igor Tudor  e guidare la squadra fuori dalla crisi. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore. Allenatore Juve: Spalletti ha detto sì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti juve sky si viaggia spediti verso la fumata bianca 200 l8217ex ct della nazionale il prescelto per prendere il posto di tudor le ultime

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve (Sky), si viaggia spediti verso la fumata bianca! È l’ex ct della Nazionale il prescelto per prendere il posto di Tudor: le ultime

News recenti che potrebbero piacerti

spalletti juve sky viaggiaSKY - Juventus, incontro positivo con Spalletti, sondaggio anche con Palladino - Luciano Spalletti resta in pole position per prendere il posto di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, dove per il turno infrasettimanale siederà Massimo Brambilla. Lo riporta napolimagazine.com

Spalletti Juve (Sky): Comolli è a Torino, a brevissimo l’incontro con l’ex ct della Nazionale. Ore roventi, tutti gli aggiornamenti - Spalletti Juve, il dirigente bianconero pronto all’incontro decisivo con l’ex CT: si tratta sulla durata del contratto, è lui il prescelto per il dopo Tudor Ore decisive, forse decisive, per il futuro ... juventusnews24.com scrive

spalletti juve sky viaggiaGuardalà (Sky) svela tutto: «Spalletti è vicinissimo alla Juve. Modesto ha voluto far conoscere Palladino a Comolli ma…» - Guardalà (Sky) svela tutto: le dichiarazioni sul possibile nuovo allenatore della Juve, tutti i dettagli La Juventus stringe i tempi per il nuovo allenatore. Riporta juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti Juve Sky Viaggia