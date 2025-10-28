Spalletti Juve Sky si viaggia spediti verso la fumata bianca! È l’ex ct della Nazionale il prescelto per prendere il posto di Tudor | le ultime

Spalletti Juve, Sky Sport conferma: l’ex CT ha superato la concorrenza, si lavora agli ultimi dettagli per l’annuncio imminente. Il casting è finito, la scelta è fatta. Sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni di intense trattative e voci contrastanti, le ultime indiscrezioni, confermate da Sky Sport, non lasciano più spazio a dubbi: l’ex Commissario Tecnico dell’Italia è ormai il prescelto dalla dirigenza bianconera per raccogliere l’eredità di Igor Tudor e guidare la squadra fuori dalla crisi. La firma sul contratto è attesa nelle prossime ore. Allenatore Juve: Spalletti ha detto sì. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

