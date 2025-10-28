Spalletti Juve Sky | incontro confermato nel pomeriggio! Ecco di cosa si discuterà nel vertice con Comolli Tutti i dettagli e le alternative

all’ex ct. La Juventus non perde tempo e accelera per definire la successione di Igor Tudor. Dopo la sconfitta con la Lazio, che ha portato all’esonero del tecnico croato, la dirigenza si è mossa immediatamente per trovare una nuova guida tecnica in grado di risollevare le sorti della squadra. Come ribadisce Sky Sport Luciano Spalletti è il profilo preferito dalla società. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale non è l’unico nome sulla lista del club bianconero, ma è indubbiamente il nome in cima alla lista dei desideri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

