Spalletti Juve Sky | Comolli è a Torino a brevissimo l’incontro con l’ex ct della Nazionale Ore roventi tutti gli aggiornamenti

Spalletti Juve, il dirigente bianconero pronto all’incontro decisivo con l’ex CT: si tratta sulla durata del contratto, è lui il prescelto per il dopo Tudor. Ore decisive, forse decisive, per il futuro della panchina della Juventus. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la nomina ad interim di Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera lavora senza sosta per chiudere l’accordo con il nuovo allenatore. E il nome in cima alla lista, come confermato da Sky Sport, resta quello di Luciano Spalletti. L’uomo forte del club, Damien Comolli, è a Torino e si attende a breve l’incontro chiave con il tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Juve (Sky): Comolli è a Torino, a brevissimo l’incontro con l’ex ct della Nazionale. Ore roventi, tutti gli aggiornamenti

