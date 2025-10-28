Spalletti Juve Sky | Comolli è a Torino a brevissimo l’incontro con l’ex ct della Nazionale Ore roventi tutti gli aggiornamenti

Spalletti Juve, il dirigente bianconero pronto all’incontro decisivo con l’ex CT: si tratta sulla durata del contratto, è lui il prescelto per il dopo Tudor. Ore decisive, forse decisive, per il futuro della panchina della  Juventus. Dopo l’esonero di  Igor Tudor  e la nomina ad interim di  Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera lavora senza sosta per chiudere l’accordo con il nuovo allenatore. E il nome in cima alla lista, come confermato da  Sky Sport, resta quello di Luciano Spalletti. L’uomo forte del club,  Damien Comolli, è a  Torino  e si attende a breve l’incontro chiave con il tecnico di Certaldo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

