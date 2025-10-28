Spalletti Juve l’ex Inter verso il sì definitivo | fissato l’incontro per chiudere

Inter News 24 Spalletti Juve, le ultime sul nuovo allenatore bianconero con l’interesse nei confronti dell’ex Inter. Tutti i dettagli in merito. La Juventus ha scelto la via della transizione immediata dopo l’esonero di Igor Tudor. Domani sera, contro l’ Udinese, sulla panchina bianconera siederà Massimo Brambilla, attuale tecnico della Next Gen, chiamato a gestire la squadra per una sola partita. Una soluzione temporanea, in attesa della svolta definitiva che potrebbe riportare Luciano Spalletti in Serie A, protagonista del grande ribaltone alla Continassa. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è oggi il nome più gradito alla dirigenza juventina, che ha deciso di puntare su di lui per rilanciare il progetto dopo le difficoltà dell’ultimo periodo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Spalletti Juve, l’ex Inter verso il sì definitivo: fissato l’incontro per chiudere

Scopri altri approfondimenti

La Juventus e Luciano Spalletti sembrano viaggiare spediti verso l'accordo. Il club bianconero, però, ha un ‘piano b' al quale ricorrere nel caso non si riesca a chiudere l'accordo con l'ex ct della Nazionale Sono due in nomi in cima al taccuino: https://fanpa.ge/ - facebook.com Vai su Facebook

Juve divisa sul dopo Tudor: Chiellini vuole Spalletti, Comolli sceglie Palladino. Pro e contro dei due allenatori - X Vai su X

Juventus, Spalletti nuovo allenatore? Un cuore napoletano e il sogno bianconero - Probabilmente solo rimandato di qualche mese per motivi di comodo. ilmattino.it scrive

Juventus, Buffon: "Spalletti il profilo giusto per chi vuole avere ambizione". VIDEO - Gianluigi Buffon ha parlato a Sky al margine dell'evento "Il talk a teatro", in corso al Teatro San Carlo di Napoli per celebrare la chiusura del centenario del Corriere dello Sport- Si legge su sport.sky.it

Spalletti: “Inter e Napoli più di Juve e Milan. Acerbi? Chiedete a loro…” - L'ex Ct della Nazionale Luciano Spalletti è intervenuto a margine del Festival della Letteratura sportiva ad Arezzo parlando, nuovamente, dell'amarezza dell'avventura azzurra: "In questo ... Secondo tuttosport.com