Inter News 24 per il suo approdo sulla panchina. Il casting è terminato, la scelta è stata fatta. Sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni convulsi seguiti all’esonero del tecnico croato Igor Tudor, conseguenza della pesante crisi culminata con la sconfitta di Como, la dirigenza della Vecchia Signora ha rotto gli indugi, puntando con decisione sull’esperto tecnico toscano. Le ultime indiscrezioni, confermate da Sky Sport, non lasciano più spazio a dubbi: l’ex Commissario Tecnico dell’Italia ed ex allenatore, tra le altre, di Napoli (con cui ha vinto lo Scudetto) e dell’Inter, è il prescelto per guidare la squadra fuori dalle sabbie mobili. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Spalletti Juve, l’ex CT della Nazionale ha già detto sì ai bianconeri: cosa manca per la fumata bianca