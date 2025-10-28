Spalletti Juve l’ex CT della Nazionale ha già detto sì ai bianconeri | cosa manca per la fumata bianca
Inter News 24 per il suo approdo sulla panchina. Il casting è terminato, la scelta è stata fatta. Sarà Luciano Spalletti il nuovo allenatore della Juventus. Dopo giorni convulsi seguiti all’esonero del tecnico croato Igor Tudor, conseguenza della pesante crisi culminata con la sconfitta di Como, la dirigenza della Vecchia Signora ha rotto gli indugi, puntando con decisione sull’esperto tecnico toscano. Le ultime indiscrezioni, confermate da Sky Sport, non lasciano più spazio a dubbi: l’ex Commissario Tecnico dell’Italia ed ex allenatore, tra le altre, di Napoli (con cui ha vinto lo Scudetto) e dell’Inter, è il prescelto per guidare la squadra fuori dalle sabbie mobili. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
La battuta di Totti e il futuro di Spalletti alla Juventus: il botta e risposta tra le risate | Video - facebook.com Vai su Facebook
Juventus, la scelta del nuovo allenatore è imminente. Corsa a due: Spalletti-Palladino. Le ultime su youtube. - X Vai su X
Juventus-Spalletti, si tratta: le news sul nuovo allenatore - Gianluca Di Marzio ieri in diretta a Sky Sport ha raccontato un retroscena estivo: se Cristiano Giuntoli fosse rimasto alla Juventus, il nuovo allenatore bianconero sarebbe stato Gian Piero Gasperini ... Secondo sport.sky.it
Spalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club! Dal contratto agli altri nomi per il post Tudor: tutto quello che c’è da sapere - Spalletti Juve, apertura totale dell’ex CT e contatti in corso con il club: tutte le novità sul futuro dell’allenatore Il casting per la panchina della Juventus entra nella sua fase più calda. Si legge su juventusnews24.com
Spalletti Juve, contro l’Udinese c’è Brambilla e poi…? C’è l’ex ct della Nazionale in pole per subentrare sulla panchina bianconera! Le ultime indiscrezioni - Spalletti Juve, l’ex ct della Nazionale torna in pole per guidare i bianconeri dopo l’esonero di Tudor. Da calcionews24.com