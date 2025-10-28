Spalletti Juve il tecnico esce allo scoperto | Spiace per Tudor professionista serio Ora chi andrà a prendere il suo posto… Il suo commento

Spalletti Juve, l’allenatore commenta l’esonero del croato: parole di stima per il predecessore e fiducia nel gruppo che erediterà. Luciano Spalletti, intervenuto a margine della presentazione del nuovo spot di Amaro Montenegro a cui ha partecipato insieme a Francesco Totti, ha commentato, ai microfoni di  Cronache di Spogliatoio, l’esonero di  Igor Tudor, l’uomo a cui è destinato a succedere sulla panchina bianconera. E lo ha fatto con parole di grande stima e rispetto. Spalletti: stima per Tudor e fiducia nella squadra. Il tecnico di Certaldo, pur senza confermare il suo eventuale arrivo a Torino, ha voluto dedicare un pensiero al collega che lo ha preceduto, sottolineandone la professionalità e la dedizione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Spalletti Juve, il tecnico esce allo scoperto: «Spiace per Tudor, professionista serio. Ora chi andrà a prendere il suo posto…». Il suo commento

