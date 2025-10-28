Spalletti | Juve? Grande club e grande storia Ma per ora nessun contatto

Gazzetta.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ex ct della Nazionale è vicino alla panchina dei bianconeri dopo l'esonero di Tudor: "la Juve è un grande club, tutti la allenerebbero volentieri". Proprio sull'ex allenatore della Juventus si è poi soffermato: "Il mio sentimento va a Tudor: è una bella persona, so cosa significa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

spalletti juve grande club e grande storia ma per ora nessun contatto

© Gazzetta.it - Spalletti: "Juve? Grande club e grande storia. Ma per ora nessun contatto"

