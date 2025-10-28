Spalletti | Juve? Grande club e grande storia Ma per ora nessun contatto
L'ex ct della Nazionale è vicino alla panchina dei bianconeri dopo l'esonero di Tudor: "la Juve è un grande club, tutti la allenerebbero volentieri". Proprio sull'ex allenatore della Juventus si è poi soffermato: "Il mio sentimento va a Tudor: è una bella persona, so cosa significa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Luciano Spalletti alla Juventus potrebbe già respirare un po’ di aria di casa anche perché in bianconero c'è il suo Federico - facebook.com Vai su Facebook
?JUST IN: Luciano Spalletti could meet Juventus on October 28 to finalise the deal. Juventus want him on the bench as early as November 1 vs. Cremonese. — @DiMarzio - X Vai su X
Pagina 2 | Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - A margine dell'evento Totti ha poi aggiunto: "Conoscendo Spalletti e la Juventus, penso che farebbe molto bene. Come scrive tuttosport.com
Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - Evento a Milano con al centro Luciano Spalletti e Francesco Totti: i due infatti, superati i dissapori passati, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario, ritrovandosi così insieme. Segnala tuttosport.com
Spalletti si fa avanti: "Tutti vorrebbero allenare la Juventus" - Luciano Spalletti ha risposto così stamani ai rumors che lo indicano candidato favorito per sostituire l'esonerato Tudor. Lo riporta rainews.it