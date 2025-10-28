Spalletti | Juve? Grande club e grande storia Ma per ora nessun contatto

L'ex ct della Nazionale è vicino alla panchina dei bianconeri dopo l'esonero di Tudor: "la Juve è un grande club, tutti la allenerebbero volentieri". Proprio sull'ex allenatore della Juventus si è poi soffermato: "Il mio sentimento va a Tudor: è una bella persona, so cosa significa". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti: "Juve? Grande club e grande storia. Ma per ora nessun contatto"

Contenuti che potrebbero interessarti

Luciano Spalletti alla Juventus potrebbe già respirare un po’ di aria di casa anche perché in bianconero c'è il suo Federico - facebook.com Vai su Facebook

?JUST IN: Luciano Spalletti could meet Juventus on October 28 to finalise the deal. Juventus want him on the bench as early as November 1 vs. Cremonese. — @DiMarzio - X Vai su X

Pagina 2 | Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - A margine dell'evento Totti ha poi aggiunto: "Conoscendo Spalletti e la Juventus, penso che farebbe molto bene. Come scrive tuttosport.com

Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - Evento a Milano con al centro Luciano Spalletti e Francesco Totti: i due infatti, superati i dissapori passati, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario, ritrovandosi così insieme. Segnala tuttosport.com

Spalletti si fa avanti: "Tutti vorrebbero allenare la Juventus" - Luciano Spalletti ha risposto così stamani ai rumors che lo indicano candidato favorito per sostituire l'esonerato Tudor. Lo riporta rainews.it