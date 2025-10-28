Spalletti-Juve Comolli a Torino per l’incontro decisivo | si tratta sulla durata del contratto È lui il prescelto per il dopo Tudor

La Juventus accelera per Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la gestione ad interim affidata a Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera si prepara a vivere ore potenzialmente decisive per la scelta del nuovo allenatore. Come riportato da Sky Sport, il dirigente Damien Comolli è arrivato a Torino per definire gli ultimi dettagli e tentare l’affondo finale. Il nome di Spalletti resta in cima alla lista, considerato il profilo ideale per esperienza, carisma e capacità di dare subito un’impronta tattica a una squadra in evidente crisi d’identità. Dopo giorni di contatti continui, l’incontro decisivo tra le parti è atteso a breve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Spalletti-Juve, Comolli a Torino per l’incontro decisivo: si tratta sulla durata del contratto. È lui il prescelto per il dopo Tudor

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Alla Juventus c’è già uno Spalletti… ma non è Luciano Si chiama Federico, è suo figlio e lavora già nel club bianconero. E ora, con l’arrivo del padre sempre più vicino, potrebbero ritrovarsi fianco a fianco a Torino. ? - facebook.com Vai su Facebook

#Spalletti: "Nessun contatto con squadre italiane, ma ho voglia di rientrare" #Juventus - X Vai su X

Spalletti Juve (Sky): Comolli è a Torino, a brevissimo l’incontro con l’ex ct della Nazionale. Ore roventi, tutti gli aggiornamenti - Spalletti Juve, il dirigente bianconero pronto all’incontro decisivo con l’ex CT: si tratta sulla durata del contratto, è lui il prescelto per il dopo Tudor Ore decisive, forse decisive, per il futuro ... Segnala juventusnews24.com

Juventus, Giuntoli e Comolli uniti dagli Spalletti: il giovane Federico scova talenti, il papà in panchina - Giuntoli portò a Torino il secondogenito di Luciano, Comolli in pressing sul papà: l'intesa è vicina. Da sport.virgilio.it

Comolli è a Torino. Spalletti ha lasciato l’evento a cui ha partecipato a Milano. Si attende l’incontro tra le parti - Stando a quanto afferma Sky Sport, Damien Comolli è a Torino e si aspetta l'incontro che il dirigente della Juventus avrà con Spalletti. Segnala tuttojuve.com