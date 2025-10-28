Spalletti-Juve Comolli a Torino per l’incontro decisivo | si tratta sulla durata del contratto È lui il prescelto per il dopo Tudor

La Juventus accelera per Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la gestione ad interim affidata a Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera si prepara a vivere ore potenzialmente decisive per la scelta del nuovo allenatore. Come riportato da Sky Sport, il dirigente Damien Comolli è arrivato a Torino per definire gli ultimi dettagli e tentare l’affondo finale. Il nome di Spalletti resta in cima alla lista, considerato il profilo ideale per esperienza, carisma e capacità di dare subito un’impronta tattica a una squadra in evidente crisi d’identità. Dopo giorni di contatti continui, l’incontro decisivo tra le parti è atteso a breve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

