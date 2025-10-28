Spalletti-Juve Comolli a Torino per l’incontro decisivo | si tratta sulla durata del contratto È lui il prescelto per il dopo Tudor
La Juventus accelera per Luciano Spalletti. Dopo l’esonero di Igor Tudor e la gestione ad interim affidata a Massimo Brambilla, la dirigenza bianconera si prepara a vivere ore potenzialmente decisive per la scelta del nuovo allenatore. Come riportato da Sky Sport, il dirigente Damien Comolli è arrivato a Torino per definire gli ultimi dettagli e tentare l’affondo finale. Il nome di Spalletti resta in cima alla lista, considerato il profilo ideale per esperienza, carisma e capacità di dare subito un’impronta tattica a una squadra in evidente crisi d’identità. Dopo giorni di contatti continui, l’incontro decisivo tra le parti è atteso a breve. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
Approfondisci con queste news
Spalletti alla Juventus. Manca poco, pochissimo. Poi si ratificherà tutto per vederlo sulla panchina bianconera, perché dopo la tristissima esperienza con la Nazionale italiana ha voglia di rilanciarsi. L'Europeo disastroso e il 3-0 contro la Norvegia alle qualifica - facebook.com Vai su Facebook
Juventus-Spalletti, contratti approvati e firme in arrivo. - X Vai su X
Spalletti diretta oggi la firma con la Juve: tutti gli aggiornamenti live - L'ex ct della Nazionale si prepara a diventare ufficialmente il nuovo allenatore dei bianconeri: segui la giornata in tempo reale ... Da corrieredellosport.it
Spalletti Juve (Sky): Comolli è a Torino, a brevissimo l’incontro con l’ex ct della Nazionale. Ore roventi, tutti gli aggiornamenti - Spalletti Juve, il dirigente bianconero pronto all’incontro decisivo con l’ex CT: si tratta sulla durata del contratto, è lui il prescelto per il dopo Tudor Ore decisive, forse decisive, per il futuro ... Lo riporta juventusnews24.com
Spalletti alla Juventus, è fatta: oggi a Torino! Modulo, titolari e dettagli del contratto - Come confermato dall'odierna edizione della Gazzetta dello Sport, Comolli ... Secondo fantamaster.it