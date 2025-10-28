Spalletti-Juve affare di famiglia | nel club troverebbe il figlio Federico osservatore bianconero dal 2024

Il tecnico incontrerà Comolli: in caso di accordo, a Torino, troverebbe il figlio, che lavora in società da oltre un anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Spalletti-Juve, affare di famiglia: nel club troverebbe il figlio Federico, osservatore bianconero dal 2024

Come giocherebbe la Juventus con Spalletti? Le ipotesi di Gianluca Di Marzio Per voi come giocherebbe? Su chi punterebbe Spalletti? #Juventus #Spalletti #Fantacalcio - facebook.com Vai su Facebook

?JUST IN: Luciano Spalletti could meet Juventus on October 28 to finalise the deal. Juventus want him on the bench as early as November 1 vs. Cremonese. — @DiMarzio - X Vai su X

Totti, Spalletti e la Juve: "Ecco cosa so. Così fanno un grande affare" - Evento a Milano con al centro Luciano Spalletti e Francesco Totti: i due infatti, superati i dissapori passati, sono stati protagonisti di uno spot pubblicitario, ritrovandosi così insieme. tuttosport.com scrive

Totti: "La Juve con Spalletti farebbe un affare" - A margine di un evento a Milano le parole di Totti a Sky: "Spalletti? Scrive sport.sky.it

C’è già uno Spalletti alla Juventus, è il figlio Federico: qual è il suo ruolo e cosa fa - Federico Spalletti, figlio dell'allenatore che sta trattando con la Juventus, potrebbe presto ritrovarsi a collaborare con il padre a Torino ... Da fanpage.it