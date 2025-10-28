Spalletti-Juve affare di famiglia | nel club troverebbe il figlio Federico osservatore bianconero dal 2024

28 ott 2025

Il tecnico incontrerà Comolli: in caso di accordo, a Torino, troverebbe il figlio, che lavora in società da oltre un anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

