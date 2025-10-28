Spalletti ecco il VIDEO dello spot pubblicitario con Totti Il tecnico a Milano per presentarlo

Spalletti, ecco il VIDEO dello spot pubblicitario con Totti. Il tecnico a Milano per presentare la sua collaborazione con l’amaro Montenegro. Mentre il suo nome è al centro di ogni discussione sul futuro della panchina della Juventus, Luciano Spalletti si concede un bagno di folla a Milano, ma per motivi che esulano, almeno direttamente, dal calcio giocato. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, nonché allenatore che in carriera ha guidato piazze come Inter, Napoli e Roma, è il protagonista dell’evento odierno presso il cinema teatro Anteo di Milano. L’occasione è la presentazione ufficiale di un nuovo spot pubblicitario per un per l’ amaro Montenegro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti, ecco il VIDEO dello spot pubblicitario con Totti. Il tecnico a Milano per presentarlo

Leggi anche questi approfondimenti

Totti e Spalletti finalmente tornano insieme: "Mo parliamo". Il nuovo spot tv è spassoso - facebook.com Vai su Facebook

Totti-Spalletti: pace fatta... al bar. Insieme nello spot dell'Amaro Montenegro VIDEO #francescototti #lucianospalletti #spot #amaromontenegro #sportmediaset - X Vai su X

Totti e Spalletti, pace al bancone grazie al nuovo spot di Amaro Montenegro - Dopo anni di silenzi e tensioni, Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano insieme, ma questa volta lontano dal campo. Da panorama.it

Totti e Spalletti, fanno pace nel Far West in una pubblicità: “Mo parliamo”. Perché avevano litigato - Mentre impazzano le voci di un ritorno di Luciano Spalletti in panchina, alla Juve al posto di Tudor, il nome del tecnico è diventato virale anche per ... Riporta fanpage.it

VIDEO - Totti e Spalletti insieme sul set: “L’abbiamo rotto il ghiaccio?” - L'ex capitano della Roma e l'ex allenatore giallorosso protagonisti del nuovo spot pubblicitario per 'Amaro Montenegro' ... Come scrive ilromanista.eu