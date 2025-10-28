Spalletti ecco il VIDEO dello spot pubblicitario con Totti Il tecnico a Milano per presentarlo

Spalletti, ecco il VIDEO dello spot pubblicitario con Totti. Il tecnico a Milano per presentare la sua collaborazione con l’amaro Montenegro. Mentre il suo nome è al centro di ogni discussione sul futuro della panchina della Juventus,  Luciano Spalletti  si concede un bagno di folla a Milano, ma per motivi che esulano, almeno direttamente, dal calcio giocato. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale, nonché allenatore che in carriera ha guidato piazze come Inter, Napoli e Roma, è il protagonista dell’evento odierno presso il  cinema teatro Anteo di Milano. L’occasione è la presentazione ufficiale di un nuovo spot pubblicitario per un per l’ amaro Montenegro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

