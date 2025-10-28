Spalletti è sempre più vicino alla Juventus Firma attesa nelle prossime ore giovedì la presentazione Sky

Sky Sport propone gli aggiornamenti per il nuovo allenatore della Juventus. I contatti con Luciano Spalletti, il prescelto, proseguono. L’accordo dovrebbe essere orami trovato e si attende la firma nelle prossime ore. Il club bianconero programma la presentazione del nuovo allenatore per giovedì. Spalletti è sempre più vicino all’accordo con la Juventus: giovedì la presentazione del nuovo allenatore   ULTIM’ORA SERIE A #Spalletti è sempre più vicino all’accordo con la #Juventus: giovedì la presentazione del nuovo allenatore #SkySport #SkySerieA #SerieA — skysport (@SkySport) October 28, 2025 Di Marzio scrive: “L’allenatore toscano e i bianconeri hanno trovato l’accordo sulla base di un contratto fino a giugno del 2026 con opzione di rinnovo in caso di qualificazione alla prossima edizione della Champions League. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

