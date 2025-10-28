Spalletti è sempre più vicino alla Juve | l’allenatore apre a questo contratto ecco l’ultimo step per diventare il nuovo tecnico dei bianconeri Ultime

Spalletti è sempre più vicino alla Juve: tutti gli ultimi aggiornamenti sul possibile sostituto di Tudor, le ultime. La caccia al successore di Igor Tudor è entrata nella sua fase più calda, e la Juventus ha un solo nome in cima alla lista: Luciano Spalletti. Dopo l’esonero del tecnico croato, la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, si è mossa con decisione per convincere l’ex Commissario Tecnico ad accettare la panchina. Secondo Giovanni Albanese, la trattativa è in corso e si sta discutendo sulla base di una proposta contrattuale molto specifica, che l’allenatore di Certaldo sembra aver gradito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

