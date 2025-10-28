Spalletti è sempre più vicino alla Juve | l’allenatore apre a questo contratto ecco l’ultimo step per diventare il nuovo tecnico dei bianconeri Ultime

Juventusnews24.com | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Spalletti è sempre più vicino alla Juve: tutti gli ultimi aggiornamenti sul possibile sostituto di Tudor, le ultime. La caccia al successore di Igor Tudor è entrata nella sua fase più calda, e la Juventus ha un solo nome in cima alla lista: Luciano Spalletti. Dopo l’esonero del tecnico croato, la dirigenza bianconera, guidata da Damien Comolli, si è mossa con decisione per convincere l’ex Commissario Tecnico ad accettare la panchina. Secondo Giovanni Albanese, la trattativa è in corso e si sta discutendo sulla base di una proposta contrattuale molto specifica, che l’allenatore di Certaldo sembra aver gradito. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

spalletti 232 sempre pi249 vicino alla juve l8217allenatore apre a questo contratto ecco l8217ultimo step per diventare il nuovo tecnico dei bianconeri ultime

© Juventusnews24.com - Spalletti è sempre più vicino alla Juve: l’allenatore apre a questo contratto, ecco l’ultimo step per diventare il nuovo tecnico dei bianconeri. Ultime

Argomenti simili trattati di recente

Spalletti vicino al Fenerbahce dopo Mourinho/ Sfida Conceiçao per la panchina gialloblù (3 settembre 2025) - Il calciomercato in Turchia &#232; ancora aperto ma il grande colpo che una delle squadre di Istanbul potrebbe mettere a segno è quello di un nuovo allenatore che potrebbe riportare sulla sponda gialloblù ... Segnala ilsussidiario.net

Albanese: 'Spalletti? Stanno riemergendo quelle voci che lo vorrebbero vicino alla Juve' - Nelle scorse ore il giornalista Giovanni Albanese in un video sul proprio canale Youtube ha detto che il recente esonero di Luciano Spalletti dalla posizione di CT della nazionale Italiana di calcio ... Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Spalletti 232 Pi249 Vicino