Luciano Spalletti e Francesco Totti di nuovo insieme. I due sono stati i protagonisti del nuovo spot pubblicitario di Amaro Montenegro e all’evento di presentazione a Milano il tecnico ha parlato del suo rapporto con l’ex capitano della Roma a Sky Sport: “ Si sta benissimo al fianco suo, ci sono stati punti di vista differenti e qualche scelta azzardata, ma abbiamo passato dei momenti insieme bellissimi. Eravamo tutti coinvolti umanamente dentro un gruppo fantastico; ringrazio Amaro Montenegro per aver messo lo zampino con questo spot suggestivo. Siamo tutti e due felici, lo trovo rilassato e quando mi ha abbracciato era veramente lui “. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Spalletti: “Con Totti punti di vista differenti, adesso siamo felici”