Spalletti Comolli l’allenatore ha detto sì a questo contratto! La rivelazione dopo l’incontro con il DG della Juve | tutti gli aggiornamenti

Spalletti Comolli, l’allenatore ha detto sì a questo contratto: le ultime novità dopo quanto successo oggi pomeriggio. La Juventus stringe per il nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Igor Tudor, il casting per la panchina bianconera è entrato nella fase decisiva e, come riporta Giovanni Albanese de La Gazzetta dello Sport, Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare la nuova guida tecnica. L’ex Commissario Tecnico della Nazionale ha incontrato Damien Comolli, aprendo in modo significativo alla formula contrattuale proposta dal club. Secondo la ricostruzione, in giornata Comolli si è confrontato a lungo anche con Giorgio Chiellini, rientrato alla Continassa dopo un’attività istituzionale a Riad. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Comolli, l’allenatore ha detto sì a questo contratto! La rivelazione dopo l’incontro con il DG della Juve: tutti gli aggiornamenti

