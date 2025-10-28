Spalletti allenatore della Juve i tifosi del Napoli si scatenano | E il tatuaggio?

La notizia è esplosa a mezzogiorno e ha spaccato in due la giornata. Igor Tudor non è più l’allenatore della Juventus. E il primo nome sulla lista per sostituirlo è quello di Luciano Spalletti. Un’ipotesi di mercato che a Torino è una speranza, ma che a Napoli si è trasformata in un terremoto emotivo. In pochi minuti, sui social, nelle radio, tra le strade, i tifosi si sono scatenati, dando vita a un dibattito acceso, un misto di rabbia, delusione e incredulità che si è cristallizzato attorno a un unico, potentissimo simbolo: “E il tatuaggio?”. Spalletti allenatore della Juve: la Reazione dei tifosi del Napoli. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

