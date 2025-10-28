Spalletti alla scoperta del forse nuovo allenatore della Juve Retroscena e tante curiosità

Luciano Spalletti e le sue più grandi caratteristiche tra vicissitudini, storie e ovviamente cosa potrà portare alla Juve Luciano Spalletti non è un allenatore come gli altri: è un “romanzo” complesso, spigoloso e brillante. Tuttosport ne svela retroscena e aneddoti, tracciando un ritratto del tecnico attraverso le sue frasi celebri e il suo modo unico . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Spalletti, alla scoperta del (forse) nuovo allenatore della Juve. Retroscena e tante curiosità

Altri contenuti sullo stesso argomento

’ – Un’occasione rara per scoprire Villa Spalletti Trivelli. Un viaggio tra eleganza e memoria, alla scoperta del forte legame tra la tenuta e la comunità di Sa - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti, la Juventus l'occasione perfetta: l'ex c.t. cerca la sua grande rivincita - A 140 giorni dall'ultima panchina con l'Italia, Luciano Spalletti è pronto a ripartire dalla Juventus per prendersi la rivincita. Scrive msn.com

Spalletti alla Juventus, Comolli incontra l'ex Ct e Buffon si schiera: "È l'uomo giusto" - Spalletti alla Juventus, ci siamo: incontro tra Comolli e l'ex Ct della Nazionale, si tratta sul rinnovo Champions. Riporta sport.virgilio.it

Spalletti esonerato, chi è nuovo allenatore Nazionale?/ Italia: Pioli e le altre opzioni (8 giugno 2025) - Spalletti avrebbe insomma perso le redini: il progetto che era già affondato agli Europei ha iniziato nella maniera peggiore possibile le qualificazioni ai Mondiali, il rischio di un altro playoff è ... Riporta ilsussidiario.net