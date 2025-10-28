Spalletti alla Juventus i tifosi bianconeri infuriati e Napoli si scatena con gli sfottò

TORINO, 28 OTTOBRE 2025 – Come se non bastassero i problemi di campo e societari, alla Juventus scoppia un nuovo caso: quello del tatuaggio. A far infuriare i tifosi bianconeri è il tricolore inciso sul braccio di Luciano Spalletti, simbolo dello scudetto vinto con il Napoli. Un marchio indelebile che per molti suona come una provocazione. Sui social la reazione è esplosiva. Da Torino arrivai indignati e ironici, da Napoli centinaia di sfottò: meme, fotomontaggi, parodie video e battute al vetriolo celebrano l’arrivo del “napoletano tatuato” sulla panchina bianconera. L’ironia partenopea non risparmia nulla, trasformando il caso in una piccola saga nazionale. 🔗 Leggi su Primacampania.it

