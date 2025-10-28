Spalletti alla Juve Paolo Rossi | Un top tra gli allenatori col Napoli ha fatto un capolavoro Ma c’è un aspetto che è scioccante e va sottolineato – VIDEO

28 ott 2025

Spalletti alla Juve, Paolo Rossi commenta il ribaltone: mossa inusuale, ma giustificata dalla paura di un altro anno zero. E apre all’arrivo dell’ex CT. Un esonero a ottobre, una mossa “scioccante” per una società come la  Juventus, abituata storicamente a una maggiore programmazione. Il giornalista  Paolo Rossi, nel suo consueto commento, ha analizzato senza mezzi termini la decisione del club bianconero di separarsi da  Igor Tudor, vedendola come un segnale di allarme ma aprendo con pragmatismo all’arrivo del grande favorito per la successione:  Luciano Spalletti.           Visualizza questo post su Instagram                         Un post condiviso da (@com) Rossi: un esonero “alla Roma” per evitare l’anno zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

