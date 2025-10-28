Spalletti alla Juve Paolo Rossi | Un top tra gli allenatori col Napoli ha fatto un capolavoro Ma c’è un aspetto che è scioccante e va sottolineato – VIDEO
Spalletti alla Juve, Paolo Rossi commenta il ribaltone: mossa inusuale, ma giustificata dalla paura di un altro anno zero. E apre all’arrivo dell’ex CT. Un esonero a ottobre, una mossa “scioccante” per una società come la Juventus, abituata storicamente a una maggiore programmazione. Il giornalista Paolo Rossi, nel suo consueto commento, ha analizzato senza mezzi termini la decisione del club bianconero di separarsi da Igor Tudor, vedendola come un segnale di allarme ma aprendo con pragmatismo all’arrivo del grande favorito per la successione: Luciano Spalletti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da (@com) Rossi: un esonero “alla Roma” per evitare l’anno zero. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondisci con queste news
Spalletti a un passo dalla Juventus: nel pomeriggio l'incontro con Comolli - facebook.com Vai su Facebook
?JUST IN: Luciano Spalletti could meet Juventus on October 28 to finalise the deal. Juventus want him on the bench as early as November 1 vs. Cremonese. — @DiMarzio - X Vai su X
Juve, Spalletti rompe il silenzio: "Sono pronto a tornare. Tudor lascia una squadra allenata" - Al centro dei rumors per approdare sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha parlato della possibilità di arrivare a Torino ... tuttosport.com scrive
SKY - Spalletti: “Juve? Chi va trova una squadra allenata, io ho ambizione di rimettere a posto alcune cose” - Dopo l’esonero di Igor Tudor dopo la sconfitta contro la Lazio, Luciano Spalletti è l’indiziato numero uno per la panchina della Juventus. Si legge su napolimagazine.com
Spalletti alla Juve, il tecnico rompe il silenzio in tv: “Chi arriva trova una squadra allenata” - La trattativa sul contratto è in atto, il nodo da sciogliere è anzitutto la durata oltre che l'aspetto economico ... fanpage.it scrive