Spalletti alla Juve Marino svela tutto | È motivatissimo – ESCLUSIVO

Il dirigente è stato intervistato in esclusiva sul nostro canale youtube Pierpaolo Marino conosce molto bene Luciano Spalletti: i due hanno lavorato insieme all’Udinese e, in questi anni, sono rimasti in stretto contatto. “Lo avevo sentito un mesetto fa, è molto motivato – ha raccontato in un’intervista a ‘TIAMOCALCIOMERCATO’ in onda su youtube-. Se la cosa si concretizzerà io credo che lui si esprimerà al massimo, vuole riscattare la sua esperienza da CT, rimango convinto che sia un grande allenatore da squadra di club”. Luciano Spalletti (LaPresse) – calciomercato.it “Quello di selezionatore in Nazionale non era un ruolo per lui, è un grande allenatore, ha bisogno di seguire la squadra sul campo quotidianamente. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Spalletti alla Juve, Marino svela tutto: “È motivatissimo” – ESCLUSIVO

