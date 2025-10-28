Spalletti alla Juve il tecnico rompe il silenzio in tv | Sto bene sono pronto a tornare

28 ott 2025

La trattativa sul contratto è in atto, il nodo da sciogliere è anzitutto la durata oltre che l'aspetto economico. "Sto bene, ho l'ambizione di rimettere a posto quello che è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che passa davanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

La trattativa sul contratto è in atto, il nodo da sciogliere è anzitutto la durata oltre che l'aspetto economico ... Riporta fanpage.it

Al centro dei rumors per approdare sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha parlato della possibilità di arrivare a Torino

In pole c'è Luciano Spalletti, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento riguardante il suo spot pubblicitario con Francesco Totti.

