Spalletti alla Juve il tecnico rompe il silenzio in tv | Sto bene sono pronto a tornare
La trattativa sul contratto è in atto, il nodo da sciogliere è anzitutto la durata oltre che l'aspetto economico. "Sto bene, ho l'ambizione di rimettere a posto quello che è successo ultimamente. Si aspetta con serenità quello che passa davanti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Spalletti alla Juventus: i nodi da sciogliere e il retroscena della telefonata di Comolli a giugno - facebook.com Vai su Facebook
Juve divisa sul dopo Tudor: Chiellini vuole Spalletti, Comolli sceglie Palladino. Pro e contro dei due allenatori - X Vai su X
Spalletti alla Juve, il tecnico rompe il silenzio in tv: “Chi arriva trova una squadra allenata” - La trattativa sul contratto è in atto, il nodo da sciogliere è anzitutto la durata oltre che l'aspetto economico ... Riporta fanpage.it
Juve, Spalletti rompe il silenzio: "Sono pronto a tornare. Tudor lascia una squadra allenata" - Al centro dei rumors per approdare sulla panchina bianconera, il tecnico di Certaldo ha parlato della possibilità di arrivare a Torino ... Si legge su tuttosport.com
Cosa significano le parole di Spalletti sulla Juventus? - In pole c'è Luciano Spalletti, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine di un evento riguardante il suo spot pubblicitario con Francesco Totti. Da ilbianconero.com