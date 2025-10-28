Spalletti a un passo dalla Juventus | accordo vicino i dettagli

2025-10-28 19:35:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Passi avanti per il nuovo allenatore della Juventus al posto dell’esonerato Tudor Luciano Spalletti è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Dopo i colloqui avvenuti oggi con il direttore generale Damien Comolli e il management bianconero, l’ex Commissario Tecnico della Nazionale sembra ormai essere il prescelto per guidare la squadra bianconera, dopo l’esonero di Igor Tudor. Nonostante siano state valutate anche altre opzioni, secondo Gianluca Di Marzio la candidatura del tecnico toscano ha messo d’accordo tutte le componenti dirigenziali, ottenendo anche il via libera anche della proprietà. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Spalletti a un passo dalla Juventus: accordo vicino, i dettagli

Altri contenuti sullo stesso argomento

Spalletti a un passo dalla Juventus: nel pomeriggio l'incontro con Comolli - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti ad un passo dalla Juventus: ecco quando tornerà all'Olimpico #ASRoma - X Vai su X

Spalletti a un passo dalla Juventus: accordo vicino, i dettagli - Dopo i colloqui avvenuti oggi con il direttore generale Damien Comolli e il management bianconero, l’ex ... Segnala calciomercato.com

Spalletti alla Juventus, Comolli incontra l'ex Ct e Buffon si schiera: "È l'uomo giusto" - Spalletti alla Juventus, ci siamo: incontro tra Comolli e l'ex Ct della Nazionale, si tratta sul rinnovo Champions. sport.virgilio.it scrive

Juventus: notizia incredibile sul nuovo allenatore - Luciano Spalletti ha incontrato la Juventus a Milano: l’offerta è sul tavolo, decisione attesa tra martedì e mercoledì. Scrive newsmondo.it