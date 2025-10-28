Spalletti a un passo dalla Juve | 8 mesi di contratto e rinnovo automatico con un posto in Champions

La Juventus proverà a rialzarsi dopo i tre scivoloni dell’ultima settimana che sono costati la panchina a Igor Tudor e toccherà a Massimo Brambilla (in prestito dalla Next Gen) “traghettare“ i bianconeri per novanta minuti contro l’Udinese – mercoledì sera 29 ottobre – alla ricerca di una vittoria che manca dal 13 settembre. Ma sono anche ore “caldissime“ per capire chi, già dalla trasferta di sabato prossimo a Cremona, dovrà sostituire l’allenatore croato esonerato lunedì.. Spalletti: “La panchina? Ho voglia di rientrare e rimettere le cose a posto. Chi andrà alla Juve troverà una squadra allenata e attrezzata” Spalletti in tribuna all’Allianza stadium per Juventus-Udinese. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

