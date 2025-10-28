Spalletti a Sky | Juve? Sono la persona meno indicata per parlarne Tudor? Mi è sembrato una persona seria Chi lo sostituirà sarà fortunato
Spalletti parla a Sky: «Juve? Sono la persona meno indicata per parlarne. Sto bene, ho l’ambizione di rimettere a posto quello che mi è successo» Luciano Spalletti interviene ai microfoni di Sky Sport. Al cinema teatro Anteo di Milano, l’ex commissario tecnico della Nazionale – già allenatore di Roma, Inter e Napoli e tra i . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
