Spalletti a Sky | Ho voglia di tornare Juventus? Oggi sono la persona meno indicata per parlarne Mi dispiace per Tudor fortunato chi gli subentra

. Luciano Spalletti parla a Sky Sport. Oggi nel cinema teatro Anteo di Milano, l’ex ct azzurro, nonché tecnico – tra le altre – di Roma, Inter e Napoli – tra i papabili per la panchina della Juventus, illustra la réclame di un amaro girato a Roma con Totti. REUNION CON TOTTI – « Sì sta benissimo al suo fianco, tra di noi c’è stato qualche punto di vista differente e qualche scelta azzardata. Ma abbiamo passato un pezzo di vita insieme bellissimo dentro un gruppo fantastico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti a Sky: «Ho voglia di tornare. Juventus? Oggi sono la persona meno indicata per parlarne. Mi dispiace per Tudor, fortunato chi gli subentra»

