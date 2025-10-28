Spagna un anno fa l' alluvione di Valencia | le immagini della città devastata

Auto spazzate via, strade che si trasformarono in fiumi. Queste sono le immagini della devastazione nei giorni successivi alle gravissime inondazioni che colpirono Valencia un anno fa. La Spagna è ancora alla ricerca di risposte sul motivo per cui gli avvertimenti non arrivarono tempestivamente alla popolazione. Quando gli allarmi finalmente raggiunsero i telefoni cellulari, infatti, molte persone erano già intrappolate in auto, scantinati o garage sotterranei che si rivelarono trappole mortali. Oggi come allora i residenti chiedono ancora giustizia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, un anno fa l'alluvione di Valencia: le immagini della città devastata

Argomenti simili trattati di recente

La statua di Mazinga Z in Spagna, dopo l'ottimo restauro di qualche anno fa. - facebook.com Vai su Facebook

Spagna, un anno fa l'alluvione di Valencia: le immagini della città devastata - Queste sono le immagini della devastazione nei giorni successivi alle gravissime inondazioni che ... lapresse.it scrive

Spagna, un anno fa la Dana a Valencia: numeri, polemiche ed errori nella gestione dell’alluvione - Il 29 ottobre è una data impressa nella memoria di Valencia e di tutta la Spagna. Secondo msn.com

Spagna, un anno senza perdono: le vittime dell'alluvione che ha colpito Valencia chiedono giustizia - Chiede verità, perdono e giustizia: "Non sono morti a causa della pioggia, ma per una gestione negligente", ha ... Riporta it.euronews.com