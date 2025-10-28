Il governo di coalizione spagnolo guidato da Pedro Sanchez traballa dopo che il suo Partito Socialista (Psoe) ha dovuto incassare lo strappo del centro-destra catalano di Junts per Catalunya, guidato dall’ex presidente della Generalitat Charles Puigdemont e tra gli alleati-chiave per puntellare la frastagliata coalizione di stampo progressista estesa alla sinistra di Sumar e agli autonomisti di Barcellona e dei Paesi Baschi. La rottura tra Sanchez e Puigdemont. Pedro Sanchez e il politico catalano, entrato nella coalizione per incassare il via libera all’amnistia per il referendum secessionista di otto anni fa, hanno visto la rottura consumarsi dopo che il direttivo di Junts, riunitosi a Perpignan (nella Francia meridionale), ha decretato la volontà di passare all’opposizione al presidente del governo a seguito della dichiarata “rottura degli accordi” da parte del premier. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Spagna, Sanchez traballa dopo la rottura tra socialisti e catalani