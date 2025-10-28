Spagna chiuso per due ore spazio aereo scalo Alicante per avvistamento drone

Lunedì sera lo spazio aereo dell’aeroporto Alicante-Elche Miguel Hernandez, in Spagna, è stato chiuso per due ore per l’avvistamento di un drone. Ne ha dato notizia la società Aena che gestisce i principali scali spagnoli. Dieci voli diretti ad Alicante, che si trova a circa 420 chilometri a sud-est di Madrid, sono stati dirottati verso città come Valencia, Barcellona, Maiorca e Murcia. Alcuni voli hanno subito ritardi, ma non ci sono state cancellazioni. Le autorità stanno indagando sull’accaduto. Dalla fine di settembre, misteriosi sorvoli di droni hanno causato chiusure e interruzioni negli aeroporti di tutta l’Unione Europea, tra cui Monaco, uno dei più grandi aeroporti della Germania, e quattro in Danimarca. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, chiuso per due ore spazio aereo scalo Alicante per avvistamento drone

