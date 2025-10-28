Sottoscritto il CCNL Sanità 2022 24 | aumenti medi di 172 euro buono pasto anche in lavoro agile e il nuovo assistente all’infermiere

È stato sottoscritto definitivamente il 27 ottobre 2025 il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Sanità per il triennio 2022-2024, firmato da ARAN e organizzazioni sindacali. Il rinnovo interessa oltre 581.000 dipendenti del settore, compresa la ricerca sanitaria, e prevede un aumento medio mensile di 172 euro per 13 mensilità. L'articolo Sottoscritto il CCNL Sanità 202224: aumenti medi di 172 euro, buono pasto anche in lavoro agile e il nuovo assistente allinfermiere . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

