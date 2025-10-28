Sostituiti dall' AI | Amazon pronta a cacciare 30.000 dipendenti da oggi Il più grande taglio nella storia dell' azienda
Amazon si prepara a licenziare decine di migliaia di dipendenti, invertendo la rotta delle assunzioni dovute alla pandemia di Covid. Lo riporta il Guardian. La notizia dei tagli arriva mesi dopo che l’amministratore delegato del gigante della vendita al dettaglio aveva avvertito gli impiegati che avrebbero potuto essere sostituiti dall’intelligenza artificiale. L’azienda di Seattle prevede di. 🔗 Leggi su Feedpress.me
