Nel momento di maggior difficoltà Javier Milei ce l'ha fatta. Non ha ancora una maggioranza, ma deputati e senatori di "La Libertà Avanza" hanno ora le forze per impedire al Parlamento di aggirare il veto presidenziale. Non solo. Il successo politico aumenta di gran lunga il suo potere contrattuale nei confronti delle forze centriste, i cui voti gli servono per far passare i provvedimenti del governo. Su questa alleanza "el loco" ha puntato tutto sin da subito. E grazie a questa alleanza in due anni è riuscito a far calare l'inflazione dal 160 al 30% e a tagliare del 30% la spesa statale, riducendo del 15% i dipendenti pubblici e ottenendo il primo avanzo di bilancio in tre lustri.

Sostegno cruciale degli Usa. Nel momento più difficile un plebiscito per le riforme