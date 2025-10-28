Sostegno cruciale degli Usa Nel momento più difficile un plebiscito per le riforme
Nel momento di maggior difficoltà Javier Milei ce l'ha fatta. Non ha ancora una maggioranza, ma deputati e senatori di "La Libertà Avanza" hanno ora le forze per impedire al Parlamento di aggirare il veto presidenziale. Non solo. Il successo politico aumenta di gran lunga il suo potere contrattuale nei confronti delle forze centriste, i cui voti gli servono per far passare i provvedimenti del governo. Su questa alleanza "el loco" ha puntato tutto sin da subito. E grazie a questa alleanza in due anni è riuscito a far calare l'inflazione dal 160 al 30% e a tagliare del 30% la spesa statale, riducendo del 15% i dipendenti pubblici e ottenendo il primo avanzo di bilancio in tre lustri. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
Superare l'ostacolo burocratico è possibile, ma a che prezzo? Per ottenere alcuni contributi viene verificano solo il reddito: una semplificazione cruciale che assicura un sostegno immediato, ma lascia all'ISEE gli importi più sostanziosi - X Vai su X
Gli standard sociali e il folklore disinformato giocano un ruolo cruciale nella percezione di inadeguatezza delle madri. Ogni giorno, le mamme prendono decisioni su ciò che è meglio per sé stesse, per i loro bambini e per le loro famiglie. Ma ogni scelta viene d - facebook.com Vai su Facebook
Sostegno cruciale degli Usa. Nel momento più difficile un plebiscito per le riforme - L'inflazione è calata dal 160 al 30%, la spesa statale del 30%: primo avanzo di bilancio. Secondo msn.com
Nato: gli alleati promettono nuovo sostegno all’Ucraina, e gli Usa bacchettano l’Europa - Il Segretario della Nato annuncia che più della metà dei Paesi Nato è pronta a comprare armi americane da dare a Kiev, ma in estate il sostegno militare è diminuito del 57% ... Scrive panorama.it
Trump Avverte Che Israele Perderebbe Tutto Il Sostegno USA Se Annettesse La Cisgiordania - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha avvertito che Israele perderà il cruciale sostegno statunitense se annetterà la Cisgiordania occupata. Da msn.com