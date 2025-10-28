Sosta selvaggia e traffico | Vigilate davanti scuola

Parcheggi selvaggi e traffico senza limitazioni attorno alle zone scolastiche: all’Istituto comprensivo Nord 2 la dirigente scolastica chiede con urgenza il presidio e la vigilanza della polizia locale. Un tema annoso quello della mobilità attorno alle scuole, che riguarda moltissimi istituti bresciani. Da inizio anno scolastico, sono attive 63 postazioni presidiate da operatori nei 36 plessi scolastici, per aiutare studenti e studentesse ad attraversare. Più difficile l’istituzione di vere strade scolastiche, che richiederebbero l’interdizione del traffico agli ingressi delle scuole. Attualmente a Brescia ci sono una dozzina di strade scolastiche, realizzate con transenne mobili che vengono posizionate da apposito personale pochi minuti prima dell’ingresso e dell’uscita. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Sosta selvaggia e traffico: "Vigilate davanti scuola"

