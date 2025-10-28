Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 25 26
Arezzo, 28 ottobre 2025 – Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 2526, la programmazione di danza contemporanea che da novembre a marzo porterà ad Arezzo e Cortona spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e numerose attività collaterali di coinvolgimento, rivolgendosi a un pubblico di tutte le età. La rassegna conferma la sua presenza sul territorio grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, della Fondazione CR Firenze, della Fondazione Guido d'Arezzo e di UnicoopFirenze, al sostegno del Comune di Cortona e anche alla collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
CONTAKIDS LABORATORIO DI MOVIMENTO (2 – 5 anni) 19 ottobre, Teatro Virginian, Via de’ Redi 12, ore 11.00 in collaborazione con Sosta Palmizi a cura di Daria Menichetti Contakids 2 turni: dalle 11 alle 11.45 per i 2-3 anni dalle 12 alle 12.45 per i - facebook.com Vai su Facebook
Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 25/26 - Il programma si apre domenica 9 novembre alle 17:00 al Teatro Mecenate con Zugzwang di Elisabetta Lauro e Gennaro Andrea Lauro ... Lo riporta lanazione.it