sosta palmizi presenta la nuova stagione la danza che muove 25 26

Arezzo, 28 ottobre 2025 – Sosta Palmizi presenta la nuova stagione La danza che muove 2526, la programmazione di danza contemporanea che da novembre a marzo porterà ad Arezzo e Cortona spettacoli, masterclass gratuite, incontri con gli artisti e numerose attività collaterali di coinvolgimento, rivolgendosi a un pubblico di tutte le età. La rassegna conferma la sua presenza sul territorio grazie al contributo del Ministero della Cultura, della Regione Toscana, del Comune di Arezzo, della Fondazione CR Firenze, della Fondazione Guido d'Arezzo e di UnicoopFirenze, al sostegno del Comune di Cortona e anche alla collaborazione con numerosi enti e associazioni del territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

