Sorpreso a rubare sei bottiglie di alcolici | 30enne in manette

Prima si è reso responsabile di furto aggravato, poi anche di resistenza a pubblico ufficiale. è finito in manette, arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Pisa, un cittadino extracomunitario di 30 anni fermato letteralmente "con le mani nel sacco" all’uscita di un supermercato. L’intervento dei militari dell’Arma è scattato prontamente nei pressi del l’esercizio commerciale – un supermercato del litorale pisano appunto –, a seguito di una segnalazione dei dipendenti che indicavano la presenza di un soggetto sorpreso a rubare sei bottiglie di bevande alcoliche. Raggiunto dalla pattuglia dei Carabinieri, l’uomo ha tentato di sottrarsi al controllo, opponendo una viva resistenza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sorpreso a rubare sei bottiglie di alcolici: 30enne in manette

