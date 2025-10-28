Sorpresi a rubare cavi di rame in un' azienda del Messinese | quattro catanesi arrestati

Nella nottata di ieri, i carabinieri delle compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo hanno arrestato, per “furto aggravato in concorso”, quattro persone provenienti dal Catanese, due dei quali già gravati da precedenti di polizia.In particolare, l’arresto è maturato nel corso delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Approfondisci con queste news

Messina, sorpresi a rubare rame in un’azienda: arrestati quattro catanesi | DETTAGLI - Nella nottata di ieri, i Carabinieri delle Compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo hanno arrestato in flagranza, per “furto aggravato in concorso”, quattro soggetti provenienti dal catanese, ... Come scrive strettoweb.com

Sorpresi a rubare rame in un’azienda, quatto arresti - In particolare, l’arresto è maturato nel corso delle ricerche che la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto aveva diramato alle proprie pattuglie e quelle dei ... Riporta grandangoloagrigento.it

Furto di rame a Santa Lucia del Mela: quattro arresti nella notte - Nella notte di ieri, i Carabinieri delle Compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto e di Milazzo hanno arrestato in flagranza ... Da 98zero.com