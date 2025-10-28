Sorpresi a rubare cavi di rame in un' azienda del Messinese | quattro catanesi arrestati

Nella nottata di ieri, i carabinieri delle compagnie di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo hanno arrestato, per “furto aggravato in concorso”, quattro persone provenienti dal Catanese, due dei quali già gravati da precedenti di polizia.In particolare, l’arresto è maturato nel corso delle. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

